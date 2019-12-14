Игра учит тюменскую молодежь преодолевать проблемы

Проект был нацелен на формирование активной жизненной позиции у молодежи. Игра была основана на психологической технике «Колесо баланса». Игроки преодолевали смоделированные жизненные проблемы современного молодого человека, в том числе и связанные с употреблением и распространением наркотиков.
Столкнувшись с угрозой для жизни, игроку нужно было правильно её оценить и сделать выбор, который поможет прийти к цели — научиться не поддаваться зависимостям и добиться гармонии во всех сферах жизни», — рассказал председатель АНО «Живой город» Михаил Мельцер.
С октября по ноябрь мероприятие объединило молодежь Тюмени в общей сложности до 1000 человек. Это были учащиеся и студенты местных школ и СУЗов в возрасте от 14 до 24 лет.
Проект состоялся при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.