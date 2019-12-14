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Игра учит тюменскую молодежь преодолевать проблемы

14 декабря 2019, 03:02
Фото: Наш город / pixabay.com
Тюменскую молодежь воспитывают через игру
В Тюмени состоялся проект «Мой выбор — профилактика через игротехнику», сообщает Общественная палата области.
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Тюмень

Проект был нацелен на формирование активной жизненной позиции у молодежи. Игра была основана на психологической технике «Колесо баланса». Игроки преодолевали смоделированные жизненные проблемы современного молодого человека, в том числе и связанные с употреблением и распространением наркотиков.

Столкнувшись с угрозой для жизни, игроку нужно было правильно её оценить и сделать выбор, который поможет прийти к цели — научиться не поддаваться зависимостям и добиться гармонии во всех сферах жизни», — рассказал председатель АНО «Живой город» Михаил Мельцер.

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С октября по ноябрь мероприятие объединило молодежь Тюмени в общей сложности до 1000 человек. Это были учащиеся и студенты местных школ и СУЗов в возрасте от 14 до 24 лет.

Проект состоялся при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.

#Новости#ЗОЖ#Молодежь#Настольные игры#Наркотики#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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