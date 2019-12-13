Владимир Потанин будет восстанавливать традиции НХЛ

В интервью sovsport.ru Владимир Потанин рассказал, что матчи проекта «Связь поколений» проходят второй год подряд. В 2018 году «Норникель» по соглашению с Федерацией хоккея стал спонсором российской сборной: совместная работа будет длиться четыре года. «Связь поколений» станет тем инструментом, который привлечет в спорт детей и повысит мотивацию любителей.