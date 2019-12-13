Владимир Потанин будет восстанавливать традиции НХЛ

Потанин является руководителем попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) — движения любителей, к которому присоединились легенды отечественного и мирового хоккея. Руководитель «Норникеля» сам играет в матчах лиги, состоялась товарищеская встреча «Связь поколений», где он был на льду бок о бок с Фетисовым и Буре, а также звено пополнилось игроками нынешней сборной — Войновым и Капризовым.
В интервью sovsport.ru Владимир Потанин рассказал, что матчи проекта «Связь поколений» проходят второй год подряд. В 2018 году «Норникель» по соглашению с Федерацией хоккея стал спонсором российской сборной: совместная работа будет длиться четыре года. «Связь поколений» станет тем инструментом, который привлечет в спорт детей и повысит мотивацию любителей.
«Это о том, как ветераны передают свою славу молодым», — сказал Потанин.
НХЛ зародилась как спонтанное движение хоккеистов-любителей. Сейчас правление хотело бы установить более прочные связи с действующими игроками и легендами спорта, а также выйти на регионы. Неслучайно в качестве руководителя лиги был приглашен двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Как говорит Владимир Потанин, одна его фигура значительно повышает вес лиги, он символизирует собой успех российской школы.
Также в нынешнем сезоне глава правления планирует ужесточить работу мандатской комиссии НХЛ, чтобы состав команд стал более постоянным, чтобы профессионалы не играли в любительских составах. Подобные случаи противоречат самой идее НХЛ.
Также в планах есть цель возродить Совет ветеранов НХЛ, который действовал ранее. Легенды российского хоккея сыграют с начинающими игроками, любители, в свою очередь, получат заряд оптимизма от встреч с прославленными спортсменами.
Среди ближайших игр Лиги — встреча звена Потанина вместе с Фетисовым и Буре на матче на сочинском курорте “Роза Хутор” 3 января. Во второй половине января будет Кубок Легенд с участием ветеранов спорта, в марте сезон завершится грандиозным финалом Фестиваля НХЛ в Сочи. Это станет главным праздником для любителей хоккея.