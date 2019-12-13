В выходные тюменская ГИБДД проведет рейды в городе

По информации ведомства, рейды направлены на выявление нетрезвых водителей. Экипажи ДПС будут нести службу в районах, где ранее произошли ДТП с участием пьяных автомобилистов. Инспекторы отмечают, что больше всего нетрезвых водителей выявляют ночью и в утренние часы.
«С начала 2019 года в Тюменской области зафиксировано почти 8 тыс. пьяных автомобилистов. В декабре сотрудники ДПС будут работать в усиленном режиме», - отмечают СМИ.
В Тюмени 10 декабря сотрудники ГИБДД задержали замдиректора тюменской компании в состоянии опьянения. Мужчина устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей на улице Федюнинского.