В выходные тюменская ГИБДД проведет рейды в городе

По информации ведомства, рейды направлены на выявление нетрезвых водителей. Экипажи ДПС будут нести службу в районах, где ранее произошли ДТП с участием пьяных автомобилистов. Инспекторы отмечают, что больше всего нетрезвых водителей выявляют ночью и в утренние часы.