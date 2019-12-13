nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В выходные тюменская ГИБДД проведет рейды в городе

13 декабря 2019, 12:06
Фото: pixabay.com
В выходные тюменские сотрудники ГИБДД проведут рейды в городе
С 14 по 15 декабря автоинспекторы выйдут на улицы Тюмени, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По информации ведомства, рейды направлены на выявление нетрезвых водителей. Экипажи ДПС будут нести службу в районах, где ранее произошли ДТП с участием пьяных автомобилистов. Инспекторы отмечают, что больше всего нетрезвых водителей выявляют ночью и в утренние часы.

«С начала 2019 года в Тюменской области зафиксировано почти 8 тыс. пьяных автомобилистов. В декабре сотрудники ДПС будут работать в усиленном режиме», - отмечают СМИ.

Большая пробка образовалась на Профсоюзном мосту в Тюмени из-за рейда ГИБДД
Узнать подробнее

В Тюмени 10 декабря сотрудники ГИБДД задержали замдиректора тюменской компании в состоянии опьянения. Мужчина устроил массовое ДТП с участием пяти автомобилей на улице Федюнинского.

#Новости#Инспекторы гибдд#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25