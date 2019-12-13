В Тюмени у главы Росприроднадзора не было замечаний по работе завода «ТЭО»

«Не было высказано негативных замечаний по работе предприятия. Учитывая статус Светланы Геннадьевны,это уже плюс. Она с интересом посмотрела весь завод. Одобрила наш план по следующему этапу развития в части организации участка компостировании пищевых отходов. Пообещала следить за нашей деятельностью», – сказал он.