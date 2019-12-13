nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени у главы Росприроднадзора не было замечаний по работе завода «ТЭО»

13 декабря 2019, 01:14
Фото: «Наш город»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова с интересом посмотрела завод «Тюменского экологического объединения» и не высказала нареканий. О ее приезде «Нашему городу» рассказал глава регионального оператора Константин Фрумкин.
Сюжет
Тюмень

«Не было высказано негативных замечаний по работе предприятия. Учитывая статус Светланы Геннадьевны,это уже плюс. Она с интересом посмотрела весь завод. Одобрила наш план по следующему этапу развития в части организации участка компостировании пищевых отходов. Пообещала следить за нашей деятельностью», – сказал он.

Напомним, что Светлана Радионова приезжала в Тюмень в конце ноября. Она обсудила экологические проблемы в регионе с губернатором Александром Моорм, посетила очистные сооружения «Тюмень-Водоканала» и осмотрела мусоросортировочный завод ТЭО.

Материалы по теме
Константин Фрумкин: общая задача – изменение нашего сознания в обращении с отходами
#Новости#ООО "ТЭО"#Мусорная реформа#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25