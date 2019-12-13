В Тюмени начали проверять безопасность мест проведения новогодних праздников

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Николая Черкасова, в областной столице проверено уже 60% из 269 помещений, в которых пройдут новогодние мероприятия с участием детей.
«Все помещения будут проинспектированы до 20 декабря», - пояснил Николай Черкасов.
Инспекторы во время проверок оценивают состояние путей эвакуации, средств иллюминации, проводят противопожарные инструктажи, проверяют системы автоматической пожарной защиты на исправность.
После проверок помещений, где будут проводится мероприятия с участием детей, начнутся инспекции и другие пожарно-профилактические мероприятия в поликлиниках и объектах образования.