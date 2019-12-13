Одноклассники назвали топ-10 самых обсуждаемых событий года

Стикеры и подарки — одни из самых мощных способов поделиться эмоциями в ОК: сказать спасибо, пожелать приятного дня или выразить в одной картинке то, на что нужно много слов. Ожидаемо, что среди самых популярных категорий подарков оказались самые приятные эмоции: пожелания для семьи, подарки со словами благодарности, с цветами, личные пожелания, а также поздравления с праздниками. Суммарно 10 самых популярных подарков 2019 года пользователи ОК отправили друг другу более 400 млн раз.