Обнаженный тюменец разбил стекло и выпрыгнул из поезда

«В среду, 11 декабря, из поезда Казань - Новый Уренгой разбил стекло и выскочил мужчина без одежды», - рассказали в полиции.
Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции и доставили в Тобольское линейное отделение полиции, после чего его передали бригаде скорой помощи.
Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, им оказался житель Ишимского района 1983 года рождения.
О том, почему он решил выпрыгнуть из поезда, да еще без одежды и через окно, пока не сообщается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.