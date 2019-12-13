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Обнаженный тюменец разбил стекло и выпрыгнул из поезда

13 декабря 2019, 05:57
Фото: 1Mi
Обнаженный тюменец разбил стекло и выпрыгнул из поезда
Перед станцией Усть-Тавда произошел необычный случай, в обстоятельствах которого до сих пор не разобрались, в тюменском ЛО МВД России на транспорте.
Сюжет
Тюмень

«В среду, 11 декабря, из поезда Казань - Новый Уренгой разбил стекло и выскочил мужчина без одежды», - рассказали в полиции.

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции и доставили в Тобольское линейное отделение полиции, после чего его передали бригаде скорой помощи.

Сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, им оказался житель Ишимского района 1983 года рождения.

О том, почему он решил выпрыгнуть из поезда, да еще без одежды и через окно, пока не сообщается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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