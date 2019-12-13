Кредиторы требуют с известной тюменской сети автозаправок долг в 2,5 млрд рублей

ПАО «Московский кредитный банк» требует от ООО «Нью Петрол Тюмень» более 2,5 млрд рублей. Сеть АЗС, работающая под брендом «Новый поток», признана банкротом. В отношении ответчика введена процедура наблюдения.
«Заявление банка признано обоснованным. В реестр требований кредиторов включен долг в размере 2 млрд 567,8 млн рублей. Рассмотрение вопроса о несостоятельности общества по существу назначено на 27 февраля 2020 года», следует из материалов дела.
Временным управляющим назначен Дмитрий Боярский.