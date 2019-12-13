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Кредиторы требуют с известной тюменской сети автозаправок долг в 2,5 млрд рублей

13 декабря 2019, 09:55
Фото: Наш город / 1Mi
Известная сеть автозаправок, работающая под брендом «Новый поток», признана банкротом, сообщается на сайте Арбитражного суда Тюменской области.
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Тюмень

ПАО «Московский кредитный банк» требует от ООО «Нью Петрол Тюмень» более 2,5 млрд рублей. Сеть АЗС, работающая под брендом «Новый поток», признана банкротом. В отношении ответчика введена процедура наблюдения.

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«Заявление банка признано обоснованным. В реестр требований кредиторов включен долг в размере 2 млрд 567,8 млн рублей. Рассмотрение вопроса о несостоятельности общества по существу назначено на 27 февраля 2020 года», следует из материалов дела.

Временным управляющим назначен Дмитрий Боярский.

#Новости#Суды#Банкротство#Общество#АЗС#Тюмень#Виктория Ахремчук#Экономика
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