Граждане РФ экономят на мандаринах

В России ежегодно продается около 600 тысяч тонн мандаринов, которые поставляются из 20 стран мира. Главными поставщиками являются Марокко, Китай, Турция, Пакистан, Аргентина, Египет, ЮАР. До ухудшения отношений с Западом, цитрусовые в Россию завозились из Испании, Италии и других стран ЕС. Об этом сообщает news.ru.
Гендиректор ИА Fruitnews Ирина Козий рассказала, что в ноябре-декабре в Россию импортируется 25% годового объема мандаринов. Закупая продукты к новогоднему столу, россияне отдадут предпочтение более дешевым фруктам – например, турецким мандаринам вместо марокканских. Это объясняется снижением доходов населения. Однако эксперты не считают, что ожидается падение спроса на цитрусовые.
По информации Росстата, отрицательная динамика доходов россиян наблюдалась три года подряд (2014-2017 годы). В прошлом году вновь наметился рост. В первом полугодии 2019 года доходы упали на 1,3%.