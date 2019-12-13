Граждане РФ экономят на мандаринах

В России ежегодно продается около 600 тысяч тонн мандаринов, которые поставляются из 20 стран мира. Главными поставщиками являются Марокко, Китай, Турция, Пакистан, Аргентина, Египет, ЮАР. До ухудшения отношений с Западом, цитрусовые в Россию завозились из Испании, Италии и других стран ЕС. Об этом сообщает news.ru.