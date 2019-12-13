Главная ёлка Тюмени откроется 20 декабря

Изначально предполагалось открытие ёлки 21 декабря. После обращений граждан дату перенесли на 20 число. По информации организаторов праздничных мероприятий, открытие пройдёт с 18:00 до 20:00. Планируется фейерверк, вокально-танцевальный флешмоб и другие мероприятия.
Участники смогут выиграть путевку в Сочи. Для этого детям и родителям нужно будет получить паспорт волшебника.
«Основные праздничные мероприятия в городе проведут на площади 400-летия Тюмени, в Гилёвской роще и Цветном бульваре», — отмечают СМИ.