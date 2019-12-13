nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главная ёлка Тюмени откроется 20 декабря

13 декабря 2019, 15:26
Фото: «Тюмень — наш дом»
Главная ёлка Тюмени откроется 20 декабря
К новому году в городе появится 28-метровая ёлка и ледовый городок. С 14 декабря в Тюмени намечены праздничные мероприятия, сообщает администрация областной столицы.

Изначально предполагалось открытие ёлки 21 декабря. После обращений граждан дату перенесли на 20 число. По информации организаторов праздничных мероприятий, открытие пройдёт с 18:00 до 20:00. Планируется фейерверк, вокально-танцевальный флешмоб и другие мероприятия.

Участники смогут выиграть путевку в Сочи. Для этого детям и родителям нужно будет получить паспорт волшебника.

«Основные праздничные мероприятия в городе проведут на площади 400-летия Тюмени, в Гилёвской роще и Цветном бульваре», — отмечают СМИ.

#Новости#Елка#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25