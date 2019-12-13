Александр Моор вручил тюменцам госнаграды

В День Конституции, 12 декабря, в большом зале регионального правительства губернатор Тюменской области Александр Моор вручил 51 тюменцу государственные награды.
«Почетные звания Тюменской области и награды получили 35 человек, в том числе Марина Буракова из Ялуторовска, которая спасла человека при пожаре. Ей вручили знак отличия «За мужественный поступок», - рассказали в правительстве Тюменской области.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени досталась члену общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Ильгизу Шарипову, звание «Заслуженный работник социальной защиты РФ» досталось главному специалисту межрайонного управления соцзащиты Гульнаре Бакиевой.