nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор вручил тюменцам госнаграды

13 декабря 2019, 03:26
Фото: Правительство Тюменской области
Александр Моор вручил тюменцам госнаграды
Губернатор Тюменской области в День Конституции вручил награды заслуженным тюменцам, рассказали в правительстве региона.

В День Конституции, 12 декабря, в большом зале регионального правительства губернатор Тюменской области Александр Моор вручил 51 тюменцу государственные награды.

«Почетные звания Тюменской области и награды получили 35 человек, в том числе Марина Буракова из Ялуторовска, которая спасла человека при пожаре. Ей вручили знак отличия «За мужественный поступок», - рассказали в правительстве Тюменской области.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени досталась члену общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Ильгизу Шарипову, звание «Заслуженный работник социальной защиты РФ» досталось главному специалисту межрайонного управления соцзащиты Гульнаре Бакиевой.

Материалы по теме
В Тюмени МЧС наградило сельских школьников за спасение людей из бедствий
#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Награды#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25