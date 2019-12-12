ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года

«Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. За ним же — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего. «Песней 2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. «Прорывом года» музыкальная редакция ВКонтакте назвала JONY — исполнитель вошёл в рейтинг с треком «Аллея». «Выбором пользователей 2019» стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.