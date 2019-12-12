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ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года

12 декабря 2019, 06:43
Фото: Вконтакте
VK и BOOM подвели итоги года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов.

Послушать их можно в разделе музыкальных рекомендаций. Команда ВКонтакте отметила авторов работ, возглавивших рейтинги, а также победителей в номинациях «Артист 2019», «Прорыв года 2019» и «Выбор пользователей 2019».

«Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. За ним же — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего. «Песней 2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. «Прорывом года» музыкальная редакция ВКонтакте назвала JONY — исполнитель вошёл в рейтинг с треком «Аллея». «Выбором пользователей 2019» стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.

Интересные факты:

  • в топ попали сразу три трека Тимы Белорусских;
  • по два трека в топе — от HammAli & Navai, VERBEE и RASA;
  • Lil Nas X и Billie Eilish — два англоязычных артиста в итоговом списке.

Топ-30 треков:

  1. Artik & Asti feat. Артём Качер — Грустный дэнс
  2. Тима Белорусских — Витаминка
  3. HammAli & Navai — Девочка-война
  4. Artur Pirozhkov — Зацепила
  5. Zivert — Life
  6. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе
  7. RSAC — NBA
  8. VERBEE — Зацепила
  9. VERBEE — Один
  10. Тима Белорусских — Незабудка
  11. T1One, Inur— Почему так больно
  12. Lil Nas X — Old Town Road
  13. 10AGE, Ramil' — Ау
  14. HammAli & Navai — Прятки
  15. Джаро & Ханза — Королева танцпола
  16. JONY — Аллея
  17. Ramil' — Вся такая в белом
  18. JONY — Лали
  19. RASA & Kavabanga Depo Kolibri — Фиолетово
  20. Бабек Мамедрзаев — Принцесса
  21. Billie Eilish — bad guy
  22. LIZER — Корабли
  23. Miko — Девочка в тренде
  24. Cali — Взять взять
  25. FACE — ЮМОРИСТ (Original Motion Picture Soundtrack)
  26. RASA — Пчеловод
  27. LIRANOV — Гюрза
  28. #2Маши— Мама, я танцую
  29. Gidayyat — Сомбреро
  30. Тима Белорусских — Я больше не напишу

Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/album/-147845620_1699

Топ-10 альбомов:

  1. Твой первый диск — моя кассета — Тима Белорусских
  2. Список твоих мыслей — JONY
  3. Кредо — GAYAZOV$ BROTHER$
  4. Dragonborn — Big Baby Tape
  5. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? — Billie Eilish
  6. 7 (Part 1) — Artik & Asti
  7. SLIME — FACE
  8. Хочешь со мной — Ramil'
  9. Не Ангел — LIZER
  10. АРГУМЕНТЫ — RSAC

Катерина Хольш, маркетолог музыкальной платформы ВКонтакте:

«2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей ВКонтакте. Новое поколение артистов выбирает VK и отлично показывает себя: VERBEE, JONY, Тима Белорусских и многие другие. В следующем году мы надеемся увидеть ещё больше талантов и хорошей музыки в наших итогах.

Летом мы провели самый масштабный в нашей истории VK Fest: на нём выступили фрешмены и популярные артисты, которые возглавляли прошлогодний чарт ВКонтакте. Кроме того, мы предоставили независимым музыкантам возможность удобнее связываться с лейблами».

В 2019 году ВКонтакте улучшила персональные рекомендации, запустила музыкальные стикеры в историях и предложила студентам подписку на музыку за полцены.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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