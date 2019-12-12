ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года

Послушать их можно в разделе музыкальных рекомендаций. Команда ВКонтакте отметила авторов работ, возглавивших рейтинги, а также победителей в номинациях «Артист 2019», «Прорыв года 2019» и «Выбор пользователей 2019».
«Артистом 2019» стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. За ним же — победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего. «Песней 2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti feat. Артём Качер. «Прорывом года» музыкальная редакция ВКонтакте назвала JONY — исполнитель вошёл в рейтинг с треком «Аллея». «Выбором пользователей 2019» стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.
Топ-30 треков:
Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/album/-147845620_1699
Топ-10 альбомов:
Катерина Хольш, маркетолог музыкальной платформы ВКонтакте:
«2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков. Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей ВКонтакте. Новое поколение артистов выбирает VK и отлично показывает себя: VERBEE, JONY, Тима Белорусских и многие другие. В следующем году мы надеемся увидеть ещё больше талантов и хорошей музыки в наших итогах.
Летом мы провели самый масштабный в нашей истории VK Fest: на нём выступили фрешмены и популярные артисты, которые возглавляли прошлогодний чарт ВКонтакте. Кроме того, мы предоставили независимым музыкантам возможность удобнее связываться с лейблами».
В 2019 году ВКонтакте улучшила персональные рекомендации, запустила музыкальные стикеры в историях и предложила студентам подписку на музыку за полцены.