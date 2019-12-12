В Тюмени за наркопреступление осудили фармацевта

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, имея высшее фармацевтическое образование, организовал в Тюмени преступную группировку, в которую в разное время вошли пять его знакомых.
В 2018 году осужденный решил создать интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропных веществ на территории Тюменской области и Югры. Запрещенные вещества он получал через систему тайников в Московской области, Новосибирске и Тюмени.
Организатора преступной группировки задержали в конце прошлого года. Тогда же правоохранители изъяли из оборота почти полкилограмма различных наркотиков и психотропных веществ, среди которых: кокаин, героин, ЛСД, МДМА, амфетамин, метадон, псилоцин, гашиш.
«Уголовные дела в отношении других участников группировки были выделены в отдельное производство», - рассказали в прокуратуре.
Организатора за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ осудили на девять лет. Их он проведет в колонии строгого режима.