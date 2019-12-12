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В Тюмени за наркопреступление осудили фармацевта

12 декабря 2019, 05:24
Фото: 1Mi
В Тюмени за наркопреступление осудили фармацевта
Центральный районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении организатора преступной группы по распространению наркотиков, рассказали в прокуратуре региона.
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Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, имея высшее фармацевтическое образование, организовал в Тюмени преступную группировку, в которую в разное время вошли пять его знакомых.

В 2018 году осужденный решил создать интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропных веществ на территории Тюменской области и Югры. Запрещенные вещества он получал через систему тайников в Московской области, Новосибирске и Тюмени.

Организатора преступной группировки задержали в конце прошлого года. Тогда же правоохранители изъяли из оборота почти полкилограмма различных наркотиков и психотропных веществ, среди которых: кокаин, героин, ЛСД, МДМА, амфетамин, метадон, псилоцин, гашиш.

«Уголовные дела в отношении других участников группировки были выделены в отдельное производство», - рассказали в прокуратуре.

Организатора за покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ осудили на девять лет. Их он проведет в колонии строгого режима.

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