В Тюмени установили необычную новогоднюю елку

Пользователи соцсетей спорят, какую новогоднюю елку в этом году можно назвать самой оригинальной, пока лидерство у елки в Тюмени, установленной на рынке «Михайловский».
По словам директора рынка Татьяны Киселевой, арт-объект в виде елки строили порядка суток, в его создании приняли участие 15 человек.
«Внутри елки находится металлический каркас, на котором закреплены десятки трехлитровых банок», - пояснила Татьяна Киселева.
Некоторые из банок наполнены крупами и другими продуктами. Как рассказали авторы арт-объекта, елка установлена на рынке, а значит в центре композиции должны быть продовольственные товары.