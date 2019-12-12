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В Тюмени установили необычную новогоднюю елку

12 декабря 2019, 04:24
Фото: «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте»
В Тюмени установили необычную новогоднюю елку
В соцсетях активно обсуждают новогоднюю елку, установленную на рынке «Михайловский» в Тюмени.

Пользователи соцсетей спорят, какую новогоднюю елку в этом году можно назвать самой оригинальной, пока лидерство у елки в Тюмени, установленной на рынке «Михайловский».

По словам директора рынка Татьяны Киселевой, арт-объект в виде елки строили порядка суток, в его создании приняли участие 15 человек.

«Внутри елки находится металлический каркас, на котором закреплены десятки трехлитровых банок», - пояснила Татьяна Киселева.

Некоторые из банок наполнены крупами и другими продуктами. Как рассказали авторы арт-объекта, елка установлена на рынке, а значит в центре композиции должны быть продовольственные товары.

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#Новости#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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