В Тюмени построен первый дом без средств дольщиков

Новый одиннадцатиэтажный дом «ЖК на Малиновского» расположился в районе Мыса рядом с Корабельным сквером.
Возведение высотки началось в феврале 2019 года. В доме имеются три подъезда и 128 квартир. На закрытой территории двора обустроен собственный сквер, также в доме есть охрана и видеонаблюдение. В подъезд можно войти с тротуара. Застройщик начнет выдавать ключи новоселам в конце декабря.
«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жилищное строительство с 1 июля 2019 года перешло на проектное финансирование. Теперь деньги, полученные от граждан, застройщик хранит на специальных эскроу-счетах и может воспользоваться ими только после передачи ключей,» - отметили в ведомстве.
В регионе ведется строительство 169 жилых объектов общей площадью более 2,5 млн квадратных метров, из них 18 проектов строится с использованием эскроу-счетов.