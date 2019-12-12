В Тюмени построен первый дом без средств дольщиков

Возведение высотки началось в феврале 2019 года. В доме имеются три подъезда и 128 квартир. На закрытой территории двора обустроен собственный сквер, также в доме есть охрана и видеонаблюдение. В подъезд можно войти с тротуара. Застройщик начнет выдавать ключи новоселам в конце декабря.