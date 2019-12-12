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В Тюмени построен первый дом без средств дольщиков

12 декабря 2019, 07:47
Фото: ГУС по Тюменской области
Получено разрешение на ввод первого многоквартирного дома в Тюмени, который был построен с применением эскроу-счетов, сообщают в главном управлении жилищного строительства Тюменской области.
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Тюмень

Новый одиннадцатиэтажный дом «ЖК на Малиновского» расположился в районе Мыса рядом с Корабельным сквером.

Возведение высотки началось в феврале 2019 года. В доме имеются три подъезда и 128 квартир. На закрытой территории двора обустроен собственный сквер, также в доме есть охрана и видеонаблюдение. В подъезд можно войти с тротуара. Застройщик начнет выдавать ключи новоселам в конце декабря.

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«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жилищное строительство с 1 июля 2019 года перешло на проектное финансирование. Теперь деньги, полученные от граждан, застройщик хранит на специальных эскроу-счетах и может воспользоваться ими только после передачи ключей,» - отметили в ведомстве.

В регионе ведется строительство 169 жилых объектов общей площадью более 2,5 млн квадратных метров, из них 18 проектов строится с использованием эскроу-счетов.

#Новости#Общество#Документы на строительство#Долевое строительство#Тюмень#Виктория Ахремчук
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