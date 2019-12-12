В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни

Александр Буторин, клиент Сбербанка: «Наша семья задумалась о возможных способах накоплений на будущее. Я начал интересоваться различной литературой по экономике, в частности, по эффективному формированию семейного бюджета. В одной из книг, был материал о различных способах накоплений с помощью финансовых инструментов, которые предлагают банки. Изучив плюсы и минусы предлагаемых продуктов, мы решили остановиться на накопительном страховании жизни. Менеджер Сбербанка, поняв мои предпочтения, порекомендовал выбрать продукт «Семейный актив», который оптимально подходит под мои потребности. Например, программа позволяет формировать накопления в течение длительного срока. Регулярные взносы по программе дисциплинируют, если заключаешь договор накопительного страхования, уже нет соблазна взять эти накопления и потратить на что-то другое. Также на выбор повлияла такая опция программы как страхование жизни и здоровья на всю сумму планируемых накоплений и на весь срок действия договора. Мы еще не решили окончательно, как распорядимся накоплениями через 23 года. Возможно, это будет капитал для передачи нашему сыну».