Тюменский суд рассмотрит иск жителей Комарово об отмене строительства на ТКАД

Жители Комарово подали иск уже в пятый раз. Ранее заявление было отозвано из-за недостаточного числа копий искового заявления и мелких ошибок. Местные жители выступают против возведения транспортной развязки на Червишевском тракте. ГУС Тюменской области отмечает, что расширение дороги необходимо в условиях растущего трафика.