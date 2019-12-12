Тюменский суд рассмотрит иск жителей Комарово об отмене строительства на ТКАД

Инициативная группа граждан требует отменить действующие поправки в отношении охраняемой зоны парка «Тополя» и не допустить вырубку деревьев. В заявлении отмечается, что данная инициатива противоречит федеральным законам.
Жители Комарово подали иск уже в пятый раз. Ранее заявление было отозвано из-за недостаточного числа копий искового заявления и мелких ошибок. Местные жители выступают против возведения транспортной развязки на Червишевском тракте. ГУС Тюменской области отмечает, что расширение дороги необходимо в условиях растущего трафика.