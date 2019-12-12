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Тюменский суд рассмотрит иск жителей Комарово об отмене строительства на ТКАД

12 декабря 2019, 13:07
Фото: 1Mi
Тюменский суд рассмотрит иск жителей Комарово об отмене строительства дорог
Тюменский суд примет решение по иску жителей Комарово об отмене строительства дороги. Заседание назначено на 17 декабря, сообщает Znak.com.
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Тюмень

Инициативная группа граждан требует отменить действующие поправки в отношении охраняемой зоны парка «Тополя» и не допустить вырубку деревьев. В заявлении отмечается, что данная инициатива противоречит федеральным законам.

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Жители Комарово подали иск уже в пятый раз. Ранее заявление было отозвано из-за недостаточного числа копий искового заявления и мелких ошибок. Местные жители выступают против возведения транспортной развязки на Червишевском тракте. ГУС Тюменской области отмечает, что расширение дороги необходимо в условиях растущего трафика.

#Новости#Суды#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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