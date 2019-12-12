Тюменский суд продлил до марта арест Юрия Алтынова

Данную информацию подтвердил адвокат подозреваемого Сергей Козлов. Суд запретил Алтынову выходить на прогулки. Другие подробности решения не разглашаются.
Генерал-майор с 22 ноября находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении от бизнесмена Олега Гузенко дорогого телефона, сумки и часов. Недавно предприниматель вышел на свободу, его обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей за поставленное топливо.
«С 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ», - сообщают СМИ.
Ранее следователи предположили, что Алтынов связан вымогательством 85 млн рублей, но тюменский суд 12 декабря закрыл это уголовное дело.