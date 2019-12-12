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Тюменский суд продлил до марта арест Юрия Алтынова

12 декабря 2019, 13:39
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменский суд продлил до марта арест Юрия Алтынова
Бывший глава областной полиции Юрий Алтынов останется под домашним арестом до 20 марта 2020 года. Решение принято районным судом Тюмени 12 декабря.
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Тюмень

Данную информацию подтвердил адвокат подозреваемого Сергей Козлов. Суд запретил Алтынову выходить на прогулки. Другие подробности решения не разглашаются.

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Генерал-майор с 22 ноября находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении от бизнесмена Олега Гузенко дорогого телефона, сумки и часов. Недавно предприниматель вышел на свободу, его обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей за поставленное топливо.

«С 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ», - сообщают СМИ.

Ранее следователи предположили, что Алтынов связан вымогательством 85 млн рублей, но тюменский суд 12 декабря закрыл это уголовное дело.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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