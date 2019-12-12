Тюменский суд продлил до марта арест Юрия Алтынова

Генерал-майор с 22 ноября находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении от бизнесмена Олега Гузенко дорогого телефона, сумки и часов. Недавно предприниматель вышел на свободу, его обвиняли в вымогательстве 85 млн рублей за поставленное топливо.