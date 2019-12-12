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Тюменец лишился иномарки за долги по ЖКХ

12 декабря 2019, 03:41
Фото: 1Mi
Тюменец лишился иномарки за долги по ЖКХ
У жителя города Тюмени забрали за долги по ЖКХ дорогостоящую иномарку, рассказали в УФССП России региону.
Сюжет
Тюмень

Судебные приставы региона продолжают рейды по взысканию долгов с неплательщиков. Один из последних рейдов прошел в Тюмени, где один из должников задолжал за коммунальные услуги более 200 тыс. рублей.

Добровольно платить по счетам тюменец не желал, тогда приставы пришли за его имуществом. Они арестовали автомобиль должника Toyota Vista. При этом мужчина при изъятии автомобиля начал вести себя агрессивно.

«Рейды по адресам должников за коммунальные услуги продолжаются», - рассказали в УФССП России по Тюменской области.

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#Новости#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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