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Российские ВСМ могут составить конкуренцию авиаперевозкам

12 декабря 2019, 19:26
Фото: pxhere.com
Выгодное географическое положение России между Европой и Азией эксперты называют новой нефтью. Подразумевается, что транзит грузов через территорию нашей страны может принести денег больше, чем экспорт углеводородов.

Есть правда одно «но», чтобы реализовать этот транспортный потенциал нужны высокоскоростные магистрали. Увы, в этом плане мы существенно отстаем от многих стран.

Однако не все так плохо. У России есть позитивный опыт строительства и эксплуатации ВСМ. Пока таких участков два: Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород. В перспективе строительство еще трех ВСМ, в рамках стратегии РЖД по развитию высокоскоростного и скоростного движения.

Некоторые эксперты считают, что несколько опрометчиво замахиваться сразу на несколько проектов. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой отмечает, что нужно сначала завершить один проект, а потом браться за следующие.

К примеру, поток пассажиров между Москвой и Петербургом в прошлом году превысил 20 млн человек. Из них «Сапсан» перевез примерно 5 млн. Последняя цифра могла быть больше, но для этого надо существенно улучшать инфраструктуру. В частности, разгружать подходы к крупным городам, в том числе от большого количества пригородных поездов.

К 2030 году эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока ВСМ между Москвой и Петербургом с 5 до 16 млн человек. Согласно прогнозу, высокоскоростное железнодорожное движение заберет примерно 40% пассажиров у авиаперевозчиков и около 16% автопутешественников. Ожидается, что высокоскоростные линии свяжут две столицы в единое пространство и путь в оба конца будет занимать 4-5 часов, сообщает newsnn.

Что касается второго направления ВСМ, Москва – Нижний Новгород – Казань, то этот участок может замкнуть единую высокоскоростную транспортную сеть, соединяющую Европу и Азию. Пока скорость движения поездов по территории России на этом направлении не превышает 1000 километров в сутки. Это не позволяет железнодорожному сообщению конкурировать с авиационным. Если же проложить ВСМ на данном участке, то Россия получит часть высокоскоростного транзитного маршрута общей протяженностью свыше 50 тысяч километров.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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