Российские ВСМ могут составить конкуренцию авиаперевозкам

К примеру, поток пассажиров между Москвой и Петербургом в прошлом году превысил 20 млн человек. Из них «Сапсан» перевез примерно 5 млн. Последняя цифра могла быть больше, но для этого надо существенно улучшать инфраструктуру. В частности, разгружать подходы к крупным городам, в том числе от большого количества пригородных поездов.