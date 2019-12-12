Российские ВСМ могут составить конкуренцию авиаперевозкам

Есть правда одно «но», чтобы реализовать этот транспортный потенциал нужны высокоскоростные магистрали. Увы, в этом плане мы существенно отстаем от многих стран.
Однако не все так плохо. У России есть позитивный опыт строительства и эксплуатации ВСМ. Пока таких участков два: Москва – Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новгород. В перспективе строительство еще трех ВСМ, в рамках стратегии РЖД по развитию высокоскоростного и скоростного движения.
Некоторые эксперты считают, что несколько опрометчиво замахиваться сразу на несколько проектов. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой отмечает, что нужно сначала завершить один проект, а потом браться за следующие.
К примеру, поток пассажиров между Москвой и Петербургом в прошлом году превысил 20 млн человек. Из них «Сапсан» перевез примерно 5 млн. Последняя цифра могла быть больше, но для этого надо существенно улучшать инфраструктуру. В частности, разгружать подходы к крупным городам, в том числе от большого количества пригородных поездов.
К 2030 году эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока ВСМ между Москвой и Петербургом с 5 до 16 млн человек. Согласно прогнозу, высокоскоростное железнодорожное движение заберет примерно 40% пассажиров у авиаперевозчиков и около 16% автопутешественников. Ожидается, что высокоскоростные линии свяжут две столицы в единое пространство и путь в оба конца будет занимать 4-5 часов, сообщает newsnn.
Что касается второго направления ВСМ, Москва – Нижний Новгород – Казань, то этот участок может замкнуть единую высокоскоростную транспортную сеть, соединяющую Европу и Азию. Пока скорость движения поездов по территории России на этом направлении не превышает 1000 километров в сутки. Это не позволяет железнодорожному сообщению конкурировать с авиационным. Если же проложить ВСМ на данном участке, то Россия получит часть высокоскоростного транзитного маршрута общей протяженностью свыше 50 тысяч километров.