Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о налоговых льготах для инвестпроектов

«Помимо требований, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, проект должен одновременно предусматривать приобретение основных средств, не бывших ранее в эксплуатации, а также реконструкцию и (или) новое строительство зданий и (или) сооружений», — говорится в пояснительной записке.