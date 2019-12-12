Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о налоговых льготах для инвестпроектов

Депутаты Тюменской областной думы сегодня, 11 декабря, приняли закон о налоговых льготах, предоставляемых участникам региональных инвестпроектов.
Как передает корреспондент «Нашего города» из зала заседания облдумы, законопроект одобрен в первом и во втором (окончательном) чтении.
По утвержденному закону, налог на прибыль организации составляет 10%, а на имущество — 0%.
«Помимо требований, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, проект должен одновременно предусматривать приобретение основных средств, не бывших ранее в эксплуатации, а также реконструкцию и (или) новое строительство зданий и (или) сооружений», — говорится в пояснительной записке.
Закон вступает в силу 1 января 2020 года и действует ровно девять лет. Законопроект не вызвал вопросов у депутатов.