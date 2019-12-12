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Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о налоговых льготах для инвестпроектов

12 декабря 2019, 06:20
Фото: Наш город / 1Mi
Депутаты Тюменской облдумы приняли закон о налоговых льготах
Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о предоставлении налоговых льгот для региональных инвестпроектов.

Депутаты Тюменской областной думы сегодня, 11 декабря, приняли закон о налоговых льготах, предоставляемых участникам региональных инвестпроектов.

Как передает корреспондент «Нашего города» из зала заседания облдумы, законопроект одобрен в первом и во втором (окончательном) чтении.

По утвержденному закону, налог на прибыль организации составляет 10%, а на имущество — 0%.

«Помимо требований, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, проект должен одновременно предусматривать приобретение основных средств, не бывших ранее в эксплуатации, а также реконструкцию и (или) новое строительство зданий и (или) сооружений», — говорится в пояснительной записке.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года и действует ровно девять лет. Законопроект не вызвал вопросов у депутатов.

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