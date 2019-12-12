Антипинский НПЗ могут продать крупнейшей добывающей компании РФ

По информации экономиста Дмитрия Потапенко, хранителем данных АНПЗ стал АО «Статус». Организация является дочерней структурой Сбербанка.
«Смена держателя реестра обычно происходит перед тем, как предприятие продается. Эта схема отработана годами», - отмечает Потапенко.
Эксперты предполагают, что в ближайшее время Антипинский НПЗ может быть продан Лукойлу. Изначально решить проблемы крупного тюменского предприятия менеджеры Сбербанка хотели через сотрудничество с Socar, но бизнесмены не торопятся брать на себя все обязательства завода.
По данным «Наш города» предприятие должно кредиторам почти 347 млрд рублей. Самым крупным из них является Сбербанк.