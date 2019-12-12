Антипинский НПЗ могут продать крупнейшей добывающей компании РФ

Эксперты предполагают, что в ближайшее время Антипинский НПЗ может быть продан Лукойлу. Изначально решить проблемы крупного тюменского предприятия менеджеры Сбербанка хотели через сотрудничество с Socar, но бизнесмены не торопятся брать на себя все обязательства завода.