В Тюмени назвали сумму ущерба из-за взрыва жилого дома

«Сумма ущерба устанавливается, но составит около 10 млн рублей», – сказал глава строительной компании.
Ремонтными работами занимается ТДСК. Как заверил Щепелин, до конца года эти работы будут завершены. Он добавил, что на следующей неделе введут в эксплуатацию лифты.
«Очень оперативно сработал “ Газпром межрегионгаз Север”, в одном подъезде уже запущено тепло. Кроме первого этажа, больших разрушений нет», – сказал он.
В Тюменской домостроительной компании пояснили, что газ попал в дом с двух сторон через инженерные коммуникации.
Напомним, 7 декабря в четырехэтажном доме, построенном ТДСК по улице Павла Шарова, 10а произошел взрыв бытового газа. Погиб сотрудник газовой службы, его коллега и двое жителей дома получили ранения. В «Газпром газораспределение Север» причиной происшествия назвали повреждение газопровода сторонней компанией. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Глава ТДСК Николай Щепелин в случившемся обвинил компанию «Сибагроинтер».