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В Тюмени назвали сумму ущерба из-за взрыва жилого дома

11 декабря 2019, 06:04
Фото: «Наш город»
В Тюмени сумма ущерба из-за взрыва газа в жилом доме составит около 10 млн рублей. Об этом заявил сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции генеральный директор ТДСК Николай Щепелин.
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Тюмень

«Сумма ущерба устанавливается, но составит около 10 млн рублей», – сказал глава строительной компании.

Ремонтными работами занимается ТДСК. Как заверил Щепелин, до конца года эти работы будут завершены. Он добавил, что на следующей неделе введут в эксплуатацию лифты.

«Очень оперативно сработал “ Газпром межрегионгаз Север”, в одном подъезде уже запущено тепло. Кроме первого этажа, больших разрушений нет», – сказал он.

В Тюменской домостроительной компании пояснили, что газ попал в дом с двух сторон через инженерные коммуникации.

Напомним, 7 декабря в четырехэтажном доме, построенном ТДСК по улице Павла Шарова, 10а произошел взрыв бытового газа. Погиб сотрудник газовой службы, его коллега и двое жителей дома получили ранения. В «Газпром газораспределение Север» причиной происшествия назвали повреждение газопровода сторонней компанией. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Глава ТДСК Николай Щепелин в случившемся обвинил компанию «Сибагроинтер».

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