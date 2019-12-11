В России продолжается поиск волшебного средства от коррупции

«Количество тех, кто постоянно сталкивается с коррупцией выросло на 5%, тех кто редко, но всё же встречается с нарушениями, тоже выросло. Это тревожная история, потому что мы начинаем анализировать и понимать, что экономическая ситуация, которая сейчас достаточно непростая, развернула эту динамику и показала нам, что бизнес сигнализирует о том, что проблемы опять нарастают. Причем не только в экономике, но и во взаимоотношениях бизнеса и власти», — уточнила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.