В России продолжается поиск волшебного средства от коррупции

Если говорить в целом о динамике коррупционных нарушений, то случаи взяточничества в стране увеличились на 5%.
«Количество тех, кто постоянно сталкивается с коррупцией выросло на 5%, тех кто редко, но всё же встречается с нарушениями, тоже выросло. Это тревожная история, потому что мы начинаем анализировать и понимать, что экономическая ситуация, которая сейчас достаточно непростая, развернула эту динамику и показала нам, что бизнес сигнализирует о том, что проблемы опять нарастают. Причем не только в экономике, но и во взаимоотношениях бизнеса и власти», — уточнила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.
По данным Transparency International, Россия в 2018 году заняла 138 место в рейтинге восприятия коррупции.
«Мы видим, что по статистике растет количество возбуждённых уголовных дел по взяткам. Мы видим, что сегодня деньги брать боятся. Но создаются совершенно другие форматы, схемы, когда с чиновниками создаются дружественные компании, где можно быстро и за деньги оформить какие-то документы. Это недопустимо, потому что является коррупцией», — отметил Заместитель председателя ГД РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
В 2020 году будут подведены итоги национальной программы по противодействию коррупции, где, по всей видимости, будет разработана новая стратегия борьбы с коррупционными нарушениями. Пока же этом году среди прочих мер, которые необходимы для развития экономики в стране, предприниматели назвали ужесточение ответственности для коррупционеров, сменяемость и ротация власти, а также прозрачность законов.
Отметим, что с 2016 года представители бизнес-сообщества участвуют в проекте Торгово-промышленной палаты — «Бизнес — барометр коррупции», где анонимно проходят опросы по наиболее острым проблемам российской коррупции.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отмечает, что предложения, которые они вносят на рассмотрение Госдумы, формируются в рамках деятельности этого проекта.
«Например, счётная палата справедливо сказала, что 70% коррупционных нарушений — это тема госзаказа. Выдвигая предложение по закону о госзаказах по 44 закону, мы отталкивались от пожеланий наших предпринимателей. Сейчас идёт активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций. Те предложения, которые мы формулируем, во многом перекликаются с тем, на что нам указывает бизнес в качестве проблемы», — пояснил Катырин.