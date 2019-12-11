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У тюменца изъяли 600 граммов гашиша на вокзале в Санкт-Петербурге

11 декабря 2019, 10:50
Фото: 1Mi
В Санкт-Петербурге у 30-летнего жителя Тюмени изъяли 600 граммов гашиша. Запрещенные вещества он спрятал в карманы одежды, сообщает МВД РФ по СЗФО.
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Тюмень

Оперативники установили, что злоумышленник прибыл в Санкт-Петербург для покупки наркотиков. Далее он намеревался сбыть гашиш в Тюменской области. Мужчина упаковал наркотики в шесть пакетиков. За товар он заплатил 240 тыс. рублей.

«В настоящее время тюменец задержан, ведётся следствие», - отметили в городском МВД.

В конце ноября в Заводоуковске был задержан местный житель с марихуаной. Наркотик массой 55 граммов он приобрёл через Интернет и забрал его в тайнике в лесном массиве. Задержать подозреваемого помогла оперативная информация, которая поступила в отдел МВД «Заводоуковский».

#Новости#Санкт-Петербург#Хранение наркотиков#Наркотики#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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