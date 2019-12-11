У тюменца изъяли 600 граммов гашиша на вокзале в Санкт-Петербурге

В конце ноября в Заводоуковске был задержан местный житель с марихуаной. Наркотик массой 55 граммов он приобрёл через Интернет и забрал его в тайнике в лесном массиве. Задержать подозреваемого помогла оперативная информация, которая поступила в отдел МВД «Заводоуковский».