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Подгорную часть Тобольска избавят от наводнений

11 декабря 2019, 12:47
Фото: Наш город / 1Mi
Подгорную часть Тобольска избавят от наводнений
В Тобольске построят инженерные сооружения, чтобы защитить его подгорную часть от наводнений, сообщает Комсомольская правда Тюмень.

"Новые объекты планируется ввести в эксплуатацию через два года", - отмечается в сообщении.

Их строительство и проектирование обойдется городскому бюджету почти в 300 млн рублей.

Сооружения по сбросу паводковых вод с перекачивающей насосной станции должны устранить затопление «подгоры» Тобольска. Также планируется очистить пруд-отстойник и провести работы по углублению русла реки Абрамовской.

Жители одного из микрорайонов Тобольска опасаются, что улицы оставят без ремонта
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Городская администрация объявила поиск подрядчика для выполнения необходимых работ. Заявки на тендер принимаются до 18 декабря.

#Новости#Иртыш#Наводнение#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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