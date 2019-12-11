Подгорную часть Тобольска избавят от наводнений

"Новые объекты планируется ввести в эксплуатацию через два года", - отмечается в сообщении.
Их строительство и проектирование обойдется городскому бюджету почти в 300 млн рублей.
Сооружения по сбросу паводковых вод с перекачивающей насосной станции должны устранить затопление «подгоры» Тобольска. Также планируется очистить пруд-отстойник и провести работы по углублению русла реки Абрамовской.
Городская администрация объявила поиск подрядчика для выполнения необходимых работ. Заявки на тендер принимаются до 18 декабря.