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Житель Ялуторовска попросил у знакомого смартфон и сдал его в комиссионный магазин

10 декабря 2019, 03:58
Фото: 1Mi
Житель Ялуторовска попросил у знакомого смартфон и сдал его в комиссионный
В Ялуторовске задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, его подозревают в краже мобильного телефона, рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«Потерпевший с подозреваемым познакомились у общих друзей, у которых они распивали спиртные напитки. Во время застолья фигурант попросил одолжить ему 100 рублей, чтобы купить цветок для своей сожительницы, с которой, по его словам, он был в ссоре. Новый знакомый одолжил ему денег», - рассказали правоохранители.

Помимо денег мужчина попросил смартфон, с помощью которого он хотел сфотографировать себя с купленным цветком. Гаджет ему дали, однако фигурант уголовного дела так и не вернул его законному владельцу.

Как позже выяснилось, он не пошел за цветами, а вместо этого сдал гаджет в комиссионный магазин, выручив за него 2 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до двух лет колонии.

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#Новости#Смартфоны#Кражи#Тюменская область#Ялуторовск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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