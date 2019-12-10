Житель Ялуторовска попросил у знакомого смартфон и сдал его в комиссионный магазин

«Потерпевший с подозреваемым познакомились у общих друзей, у которых они распивали спиртные напитки. Во время застолья фигурант попросил одолжить ему 100 рублей, чтобы купить цветок для своей сожительницы, с которой, по его словам, он был в ссоре. Новый знакомый одолжил ему денег», - рассказали правоохранители.