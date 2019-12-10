Житель Ялуторовска попросил у знакомого смартфон и сдал его в комиссионный магазин

«Потерпевший с подозреваемым познакомились у общих друзей, у которых они распивали спиртные напитки. Во время застолья фигурант попросил одолжить ему 100 рублей, чтобы купить цветок для своей сожительницы, с которой, по его словам, он был в ссоре. Новый знакомый одолжил ему денег», - рассказали правоохранители.
Помимо денег мужчина попросил смартфон, с помощью которого он хотел сфотографировать себя с купленным цветком. Гаджет ему дали, однако фигурант уголовного дела так и не вернул его законному владельцу.
Как позже выяснилось, он не пошел за цветами, а вместо этого сдал гаджет в комиссионный магазин, выручив за него 2 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до двух лет колонии.