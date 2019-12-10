В Тюмени оштрафовали управляющую компанию за игнорирование обращений жильцов

В октябре 2019 года жительница дома № 23 по улице 50 лет Октября дважды звонила в аварийно-диспетчерскую службу этой компании, чтобы сообщить об отсутствии тепла из-за завоздушивания системы. Там ее обращения проигнорировали и заявки не зарегистрировали.
«Жители были вынуждены самостоятельно спускать воздух», — отмечено в сообщении.
Тюменка написала заявление в Прокуратуру Ленинского округа. В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогу которого фирмой будет выплачен штраф 75 тыс. рублей.