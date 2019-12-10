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В Тюмени оштрафовали управляющую компанию за игнорирование обращений жильцов

10 декабря 2019, 10:01
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени оштрафовали управляющую компанию за игнорирование обращений жильцо
В Тюмени управляющую компанию «Альтернатива» обязали выплатить штраф суммой 75 тыс. рублей за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры.
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Тюмень

В октябре 2019 года жительница дома № 23 по улице 50 лет Октября дважды звонила в аварийно-диспетчерскую службу этой компании, чтобы сообщить об отсутствии тепла из-за завоздушивания системы. Там ее обращения проигнорировали и заявки не зарегистрировали.

«Жители были вынуждены самостоятельно спускать воздух», — отмечено в сообщении.

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Тюменка написала заявление в Прокуратуру Ленинского округа. В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, по итогу которого фирмой будет выплачен штраф 75 тыс. рублей.

#Новости#Прокуратура#Проблемы ЖКХ#Управляющая компания#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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