В Тюмени оштрафовали управляющую компанию за игнорирование обращений жильцов

В октябре 2019 года жительница дома № 23 по улице 50 лет Октября дважды звонила в аварийно-диспетчерскую службу этой компании, чтобы сообщить об отсутствии тепла из-за завоздушивания системы. Там ее обращения проигнорировали и заявки не зарегистрировали.