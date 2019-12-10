Телеграм-канал «Бойлерная» назвал российские законы о митингах «мягкими»

Что касается нападения на представителей силового ведомства без нанесения их здоровью вреда, то здесь также имеются серьёзные отличия в наказаниях, применяемых властями разных стран. Если совершить подобное нарушение на территории Соединенных Штатов Америки, то можно лишиться свободы на 5 лет и получить штраф в размере от 4500 до 9000 евро. В Германии и Италии речь тоже пойдет о пяти годах лишения свободы. Французское законодательство подразумевает трехлетнее заключение и штраф 45 000 евро. При этом российские законы предписывают наложение штрафа, не превышающего 2740 евро, принудительные работы до 5 лет или тюремное заключение на аналогичный срок.