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Телеграм-канал «Бойлерная» назвал российские законы о митингах «мягкими»

10 декабря 2019, 15:21
Фото: pxhere.com
Согласно результатам исследования, которое провели авторы телеграм-канала «Бойлерная» с аудиторией в 200 тысяч человек, отечественные законы являются наиболее мягкими по отношению к нарушениям в ходе протестных акций.

Они сообщают, что в России самые низкие штрафы и наказания за подобные проступки, если сравнивать со странами Европейского союза.

При сравнении наказаний за нарушение требований к организации протестных акций, самым строгим в этом отношении оказывается законодательство ФРГ. Здесь за это могут лишить свободы на год или наложить штраф до 14000 евро, во Франции речь пойдет о шестимесячном тюремном заключении или штрафе в 7500 евро. На территории Великобритании аналогичный проступок наказывают 3 месяцами лишения свободы или 3570 евро штрафа. В то же время российское законодательство предусматривает для таких нарушений штраф до 405 евро, 10 суток административного ареста или 50 часов принудительных работ, сообщает издание regnum.ru.

Фото: телеграм-канал «Бойлерная»

Что касается нападения на представителей силового ведомства без нанесения их здоровью вреда, то здесь также имеются серьёзные отличия в наказаниях, применяемых властями разных стран. Если совершить подобное нарушение на территории Соединенных Штатов Америки, то можно лишиться свободы на 5 лет и получить штраф в размере от 4500 до 9000 евро. В Германии и Италии речь тоже пойдет о пяти годах лишения свободы. Французское законодательство подразумевает трехлетнее заключение и штраф 45 000 евро. При этом российские законы предписывают наложение штрафа, не превышающего 2740 евро, принудительные работы до 5 лет или тюремное заключение на аналогичный срок.

Фото: телеграм-канал «Бойлерная»

По словам главы Института проблем демократии Максима Григорьева, французские силовики всего пару раз подходят к протестующим с напоминанием о том, что их митинг несанкционированный, после чего проводится задержание. В то же время российские полицейские длительное время призывают граждан свернуть несанкционированную акцию. Кроме того, Григорьев привел слова британского премьера, который высказался о протестующих, как о «недоговороспособных бомжах».

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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