Телеграм-канал «Бойлерная» назвал российские законы о митингах «мягкими»

Они сообщают, что в России самые низкие штрафы и наказания за подобные проступки, если сравнивать со странами Европейского союза.
При сравнении наказаний за нарушение требований к организации протестных акций, самым строгим в этом отношении оказывается законодательство ФРГ. Здесь за это могут лишить свободы на год или наложить штраф до 14000 евро, во Франции речь пойдет о шестимесячном тюремном заключении или штрафе в 7500 евро. На территории Великобритании аналогичный проступок наказывают 3 месяцами лишения свободы или 3570 евро штрафа. В то же время российское законодательство предусматривает для таких нарушений штраф до 405 евро, 10 суток административного ареста или 50 часов принудительных работ, сообщает издание regnum.ru.
Что касается нападения на представителей силового ведомства без нанесения их здоровью вреда, то здесь также имеются серьёзные отличия в наказаниях, применяемых властями разных стран. Если совершить подобное нарушение на территории Соединенных Штатов Америки, то можно лишиться свободы на 5 лет и получить штраф в размере от 4500 до 9000 евро. В Германии и Италии речь тоже пойдет о пяти годах лишения свободы. Французское законодательство подразумевает трехлетнее заключение и штраф 45 000 евро. При этом российские законы предписывают наложение штрафа, не превышающего 2740 евро, принудительные работы до 5 лет или тюремное заключение на аналогичный срок.
По словам главы Института проблем демократии Максима Григорьева, французские силовики всего пару раз подходят к протестующим с напоминанием о том, что их митинг несанкционированный, после чего проводится задержание. В то же время российские полицейские длительное время призывают граждан свернуть несанкционированную акцию. Кроме того, Григорьев привел слова британского премьера, который высказался о протестующих, как о «недоговороспособных бомжах».