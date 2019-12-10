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Семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею

10 декабря 2019, 11:42
Фото: Пресс-служба "Столото"
Семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею
Андрей и Наталья Трегубовы из Тюмени выиграли 1 млн рублей в «Столото». Билет был приобретен на сдачу в отделении почты.
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Тюмень

Неожиданная прибыль пойдет на погашение ипотеки и ремонт. Удачным для тюменцев стал 1306-ой тираж лотереи.

«Уселись перед телевизором смотреть программу, и дочь со вздохом сказала, что хочет на отдых. Я ей ответила, мол, выиграем миллион и поедем, - рассказала Наталья. - Когда у мужа в билете осталось два незачёркнутых числа, я бросила свой дела и подбежала к нему», - рассказала Наталья Трегубова.

В этом году тюменцы выиграли в лотерею 25 млн рублей
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Теперь дата выигрыша отмечена у семьи красным днём в календаре. Сообщается, что Андрей работает сантехником, а Наталья – финансистом. Новый год победители лотереи хотят отметить в Ханты-Мансийске.

#Новости#Выигрыш#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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