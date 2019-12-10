Семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею

«Уселись перед телевизором смотреть программу, и дочь со вздохом сказала, что хочет на отдых. Я ей ответила, мол, выиграем миллион и поедем, - рассказала Наталья. - Когда у мужа в билете осталось два незачёркнутых числа, я бросила свой дела и подбежала к нему», - рассказала Наталья Трегубова.