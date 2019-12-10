Семья из Тюмени выиграла миллион рублей в лотерею

Неожиданная прибыль пойдет на погашение ипотеки и ремонт. Удачным для тюменцев стал 1306-ой тираж лотереи.
«Уселись перед телевизором смотреть программу, и дочь со вздохом сказала, что хочет на отдых. Я ей ответила, мол, выиграем миллион и поедем, - рассказала Наталья. - Когда у мужа в билете осталось два незачёркнутых числа, я бросила свой дела и подбежала к нему», - рассказала Наталья Трегубова.
Теперь дата выигрыша отмечена у семьи красным днём в календаре. Сообщается, что Андрей работает сантехником, а Наталья – финансистом. Новый год победители лотереи хотят отметить в Ханты-Мансийске.