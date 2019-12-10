Бывший мэр Тюмени рассказал о нововведениях в городе после рекомендаций Юрия Лужкова

По информации издания, «современные, клумбы в Тюмени — это его заслуга». Степану Киричуку понравилась идея, показанная на ВДНХ в Москве.
«Он нам в Москве показал на выставке в ВДНХ клумбы, зеленые посадки. Нам понравилось. И мы в Тюмень это привезли», - рассказал собеседник агентства.
Более того, Лужков всегда помогал коллегам из других субъектов РФ. Бывший мэр Москвы охотно делился своим опытом и новыми разработками в организации жизни большого города.
Юрий Лужков скончался после операции на сердце в Германии 10 декабря. Ему было 83 года.