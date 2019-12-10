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Бывший мэр Тюмени рассказал о нововведениях в городе после рекомендаций Юрия Лужкова

10 декабря 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
Бывший мэр Тюмени рассказал о нововведениях в городе после рекомендаций
Степан Киричук 10 декабря рассказал о нововведениях в Тюмени, которые произошли благодаря Юрию Лужкову. Он поделился воспоминаниями о личных встречах с бывшим мэром Москвы, сообщает URA.RU.
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Тюмень

По информации издания, «современные, клумбы в Тюмени — это его заслуга». Степану Киричуку понравилась идея, показанная на ВДНХ в Москве.

«Он нам в Москве показал на выставке в ВДНХ клумбы, зеленые посадки. Нам понравилось. И мы в Тюмень это привезли», - рассказал собеседник агентства.

Более того, Лужков всегда помогал коллегам из других субъектов РФ. Бывший мэр Москвы охотно делился своим опытом и новыми разработками в организации жизни большого города.

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Юрий Лужков скончался после операции на сердце в Германии 10 декабря. Ему было 83 года.

#Новости#Мэры#Москва#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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