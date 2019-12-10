Более 40 тыс. тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

Иногда о запрете на выезд из страны люди узнают в аэропорту или на границе. Чтобы избежать недоразумений, рекомендовано заранее проверить наличие своих Ф.И.О. в списках должников.
«Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России „Банк данных исполнительных производств“ или через единый портал государственных услуг. С помощью этих сервисов можно оплатить имеющиеся долги», — говорится в сообщении.
Могут не позволить выехать заграницу, если сумма задолженности превышает 30 тыс. рублей. При наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать РФ должники по алиментам и граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.