Более 40 тыс. тюменцев не могут выехать из России из-за долгов

Могут не позволить выехать заграницу, если сумма задолженности превышает 30 тыс. рублей. При наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать РФ должники по алиментам и граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.