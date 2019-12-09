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Жители Надыма все чаще летают в Тюмень на субсидированных рейсах

9 декабря 2019, 11:45
Фото: pixabay.com
Жители Надыма все чаще летают в Тюмень на субсидированных рейсах
Губернатор ЯНАО 9 декабря объявил об увеличении количества субсидируемых авиарейсов. Одним из самым популярных маршрутов для северян является перелёт «Надым – Тюмень – Надым», сообщает издание «Новый день».
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Ямал

Самыми востребованными являются полёты из Надыма в Москву и Тюмень, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. В совокупности этими рейсами воспользовались почти 72 тыс человек.

В 2020 году число субсидируемых рейсов увеличится с 26 до 30. Это позволит снизить цены на перелёты почти в два раза. При этом под сокращения подадут маршруты с загруженностью 30-40%.

«Это мало. И это причина от таких рейсов отказаться», - отметил Артюхов.

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За девять месяцев текущего года пассажиропоток ямальских аэропортов составил 1,3 млн человек. Годовой рост - почти 8%.

#Новости#Авиаперевозки#Ямал#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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