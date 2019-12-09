Жители Надыма все чаще летают в Тюмень на субсидированных рейсах

Самыми востребованными являются полёты из Надыма в Москву и Тюмень, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. В совокупности этими рейсами воспользовались почти 72 тыс человек.
В 2020 году число субсидируемых рейсов увеличится с 26 до 30. Это позволит снизить цены на перелёты почти в два раза. При этом под сокращения подадут маршруты с загруженностью 30-40%.
«Это мало. И это причина от таких рейсов отказаться», - отметил Артюхов.
За девять месяцев текущего года пассажиропоток ямальских аэропортов составил 1,3 млн человек. Годовой рост - почти 8%.