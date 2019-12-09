Жителей Тюменской области осудят за кражу рыбы

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 16 октября двое жителей Тобольска: 30-летняя женщина и 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимые, выпивали. Когда алкоголь закончился они решили купить еще, однако на перроне железнодорожного вокзала, куда они пришли, все торговые точки были закрыты.