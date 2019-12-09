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Жителей Тюменской области осудят за кражу рыбы

9 декабря 2019, 04:52
Фото: 1Mi
Жителей Тюменской области осудят за кражу рыбы
Нетрезвые жители Тобольска искали алкоголь, но, не найдя его, украли рыбу, рассказали в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь на 16 октября двое жителей Тобольска: 30-летняя женщина и 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимые, выпивали. Когда алкоголь закончился они решили купить еще, однако на перроне железнодорожного вокзала, куда они пришли, все торговые точки были закрыты.

«Нетрезвые тоболяки выломали дверь одной из торговых точек, где хотели взять алкоголь, однако спиртного там не оказалось. Тогда они забрали из магазина копченую рыбу», - следует из результатов проверки по факту совершенного преступления.

Личности злоумышленников удалось установить, их задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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