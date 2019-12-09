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Владимира Путина хотят попросить вмешаться в ситуацию с водой в Ембаево

9 декабря 2019, 03:27
Фото: ЧС Тюмень
Владимира Путина хотят попросить вмешаться в ситуацию с водой в Ембаево
Жители Ембаево, у которых проблемы со светом, пожаловались еще на одну. Об этом они рассказали в соцсетях.

На этот раз они обращают внимание на качество воды и ждут горячую линию с президентом Владимиром Путиным. По их мнению, только он может решить их проблемы с водой.

«Проблемы со светом взял на контроль губернатор Тюменской области, кто возьмет на контроль проблемы с водой», - задаются вопросом местные жители.

Подписчики группы, в которой был размещен пост, не поддержали жителей Ембаево и заявили, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Им посоветовали поставить фильтры и покупать воду для приготовления еды в магазинах.

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Еще один участник сообщества написал, что жители Ембаево не нужны никому, кроме себя и посоветовал им самим принимать какие-нибудь меры.

#Новости#Проблемы ЖКХ#Тюменская область#Владимир Путин#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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