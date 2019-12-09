В Тюмени открыли мемориал погибшим военнослужащим

«Мемориальный комплекс «Воинам – Тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» состоит из двух частей, первую из которых открыли еще в 2002 году. На строительство монумента ушло два года, его вели без привлечения бюджетных средств», - рассказали в администрации областной столицы.