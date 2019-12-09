В Тюмени открыли мемориал погибшим военнослужащим

«Мемориальный комплекс «Воинам – Тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» состоит из двух частей, первую из которых открыли еще в 2002 году. На строительство монумента ушло два года, его вели без привлечения бюджетных средств», - рассказали в администрации областной столицы.
Позднее была выделена земля для возведением второй очереди мемориала. В настоящее время обе части композиции объединены аркой, а по ее центру разместили стелы с именами погибших тюменских военнослужащих.
В церемонии открытия принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук, курсанты ТВИКУ и ветераны военных конфликтов и боевых действий. После торжественной части мероприятия, его участники возложили цветы к памятнику.