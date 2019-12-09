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В Тюмени открыли мемориал погибшим военнослужащим

9 декабря 2019, 06:43
Фото: Тюмень - наш дом в ВК
В Тюмени открыли мемориал погибшим военнослужащим
В сквере имени Губкина в областной столице 8 декабря открыли мемориальный комплекс погибшим в вооруженных конфликтах, сообщается в группе Тюмень - наш дом.
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Тюмень

«Мемориальный комплекс «Воинам – Тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» состоит из двух частей, первую из которых открыли еще в 2002 году. На строительство монумента ушло два года, его вели без привлечения бюджетных средств», - рассказали в администрации областной столицы.

Позднее была выделена земля для возведением второй очереди мемориала. В настоящее время обе части композиции объединены аркой, а по ее центру разместили стелы с именами погибших тюменских военнослужащих.

В церемонии открытия принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук, курсанты ТВИКУ и ветераны военных конфликтов и боевых действий. После торжественной части мероприятия, его участники возложили цветы к памятнику.

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#Новости#Военнослужащие#Мемориал#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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