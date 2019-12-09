Тюменским компаниям нужны специалисты по данным и искусственному интеллекту

На сегодняшний день можно сделать заключение, что основная потребность в кадрах в области информационных технологий в организациях и предприятиях Тюменской области следующая: на крупных предприятиях (с численностью сотрудников свыше 500 человек) требуются программисты 1С, С#, Java, SQL, Axapta, Phyton, ИТ-специалисты общего профиля (системные администратор и пр.), системные аналитики. Точечная потребность есть в специалистах по данным и информационной безопасности. В остальных компаниях нужны UX/UI дизайнеры или дизайнеры интерфейсов, программисты, различные ИТ-специалисты, а также в некоторых организациях — инженеры по сетям передачи данных, data-аналитики.