Студенты Тюмени «топят» ЗАКАМПУС

Во время киберфорума в технопарке молодые люди фотографировались в специальных футболках, держа в руках таблички с надписью #ЗАКАМПУС. В фотосессии приняли участие и другие люди — участники фестиваля, косплееры и зрители. В итоге в акции приняли участие 200 человек.
Напомним, в апреле 2019 года активисты движения #ЗАКАМПУС провели выставки в четырех общежитиях Тюменского государственного университета. На мероприятии студенты презентовали планы строительства кампуса.
«Тогда акция объединила около 300 человек», — говорится в сообщении.