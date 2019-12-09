Студенты Тюмени «топят» ЗАКАМПУС

Во время киберфорума в технопарке молодые люди фотографировались в специальных футболках, держа в руках таблички с надписью #ЗАКАМПУС. В фотосессии приняли участие и другие люди — участники фестиваля, косплееры и зрители. В итоге в акции приняли участие 200 человек.