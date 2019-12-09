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Студенты Тюмени «топят» ЗАКАМПУС

9 декабря 2019, 08:41
Фото: Студенческий совет Тюменской области
Студенты Тюмени «топят» ЗАКАМПУС
Вчера студенты ВУЗов Тюмени провели акцию в поддержку строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки, сообщает областной студенческий совет.
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Тюмень

Во время киберфорума в технопарке молодые люди фотографировались в специальных футболках, держа в руках таблички с надписью #ЗАКАМПУС. В фотосессии приняли участие и другие люди — участники фестиваля, косплееры и зрители. В итоге в акции приняли участие 200 человек.

Напомним, в апреле 2019 года активисты движения #ЗАКАМПУС провели выставки в четырех общежитиях Тюменского государственного университета. На мероприятии студенты презентовали планы строительства кампуса.

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«Тогда акция объединила около 300 человек», — говорится в сообщении.

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