Водитель-девушка стала виновницей смертельного ДТП на трассе Тюмень-Екатеринбург

«По предварительным данным, 20-летняя девушка имела стаж вождения 2 месяца. Она не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Автомобиль жигули, водитель которого не успел затормозить, врезался в бок Нексии», — сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.