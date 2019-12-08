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Водитель-девушка стала виновницей смертельного ДТП на трассе Тюмень-Екатеринбург

8 декабря 2019, 06:58
Фото: Наш город / 1Mi
Неопытный водитель-девушка стала виновницей смертельного ДТП под Екатеринбу
Вчера на 44-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария, где погиб один человек, сообщает E1.ru.
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Тюмень

Около девяти часов вечера на дороге столкнулись автомобиль Дэо Нексия и ВАЗ-2106. За рулем иномарки находилась девушка.

«По предварительным данным, 20-летняя девушка имела стаж вождения 2 месяца. Она не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Автомобиль жигули, водитель которого не успел затормозить, врезался в бок Нексии», — сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

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Пассажир Дэо 26-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм. Девушку-водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Водитель и пассажирка ВАЗ тоже пострадали, их увезли в больницу Заречного.

#Новости#Трасса Екатеринбург-Тюмень#ДТП#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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