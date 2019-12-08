В Тюмени сократились жалобы на денежные поборы в школах

«Еще 3-4 года назад количество таких обращений было значительно выше. На их уменьшение повлияло то, что в садах и школах родителям напоминают, что в сборе денег нет необходимости, в том числе школа или сад не может собирать средства и на новогодние подарки», — отметили в ведомстве.