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В Тюмени сократились жалобы на денежные поборы в школах

8 декабря 2019, 07:33
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени сократились жалобы на денежные поборы в школах
Сотрудники департамента образования администрации Тюмени отмечают, что тюменские родители стали реже обращаться к ним с жалобами по сбору денег на подарки, сообщает Комсомольская правда Тюмень.
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Тюмень

«Еще 3-4 года назад количество таких обращений было значительно выше. На их уменьшение повлияло то, что в садах и школах родителям напоминают, что в сборе денег нет необходимости, в том числе школа или сад не может собирать средства и на новогодние подарки», — отметили в ведомстве.

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Согласно письму Министерства образования и науки РФ «О недопущении незаконных сборов денежных средств», родители могут вносить деньги на нужды школы (пожертвования или благотворительные взносы) исключительно на добровольной основе.

#Новости#Тюменская область#Школы#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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