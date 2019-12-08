Тюменцев научат оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим в ЧС

Автором проекта является тюменский общественник Николай Петренко. Он задумался о проведении подобных мастер-классов, когда оказался свидетелем неподготовленности организаторов и волонтеров городских мероприятий.
«Мы обучим профессионалов, способных увидеть проблему и предупредить вред, который могли бы получить люди при возникновении нештатных ситуаций», — отметил Николай Петренко.
В преподавательский состав проекта входят сотрудники городской станции скорой медицинской помощи и ГУ МЧС России по Тюменской области.
Первый мастер-класс состоится 8 декабря. Его тема — сердечно-легочная реанимация (теория и практика). Обучение может пройти любой желающий тюменец. Участие в мероприятии - бесплатное.