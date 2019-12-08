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Тюменцев научат оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим в ЧС

8 декабря 2019, 06:39
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев научат оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим в ЧС
В Тюмени проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи при ожогах, авариях и поражениях током, сообщает Тюменская линия.
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Тюмень

Автором проекта является тюменский общественник Николай Петренко. Он задумался о проведении подобных мастер-классов, когда оказался свидетелем неподготовленности организаторов и волонтеров городских мероприятий.

«Мы обучим профессионалов, способных увидеть проблему и предупредить вред, который могли бы получить люди при возникновении нештатных ситуаций», — отметил Николай Петренко.

В преподавательский состав проекта входят сотрудники городской станции скорой медицинской помощи и ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени с 2020 года скорая помощь будет прибывать менее чем за 20 минут
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Первый мастер-класс состоится 8 декабря. Его тема — сердечно-легочная реанимация (теория и практика). Обучение может пройти любой желающий тюменец. Участие в мероприятии - бесплатное.

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