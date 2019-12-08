Пытки подозреваемых в терроризме. Может ли это быть оправдано?

Каждый месяц в новостных сводках появляются новые сообщения о пытках. По данным исследования «Левада-центра», каждый десятый взрослый россиянин хоть раз подвергался пыткам со стороны силовиков.
Но, почему-то, в обществе до сих пор нет единого мнения на счет возможности применения пыток. Мы провели свой опрос и выяснили, что около 20% тюменцев не возражают против пыток подозреваемых в терроризме.
17 ноября 2019 года в Тюмени, Казани и Москве по обвинению в терроризме (ст 205 УК РФ) были задержаны 9 человек. По версии ФСБ, все задержанные были связаны с «Хизб ут-Тахрир»*. В то же время появилась информация о применении пыток в отношении задержанных.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была признана террористической и запрещена на территории РФ . По мнению суда, организация осуществляет воинствующую исламскую пропаганду, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям; активно вербует сторонников и проводит целенаправленную работу по внесению раскола в общество.
По некоторым данным, до 2015 года, на территории Крымского полуострова проживало до 10 тыс. сторонников организации.
Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных действий. (ФЗ «О противодействии терроризму»).
У большинства россиян слово «террорист» ассоциируется с взрывами домов, вокзалов, станций метро, войной в Чечне, «Норд-Остом» и Бесланом. В последнее время, к этому списку прибавилась Сирия, правда она так и не стала главным символом терроризма из-за географической удаленности и непонимания российским обществом роли нашей страны в этом конфликте.
О том, что тюменские силовики не прочь прибегнуть к силовому методу допроса известно давно, особой «славой» пользуется отделение на Тульской 3. В 2018 году гражданская жена дворника УК «Русь» Алика Кучашева сообщила о пытках в отношении ее супруга. По мнению женщины, Кучашев стал инвалидом после избиения оперативниками.
28 октября 2019 года в торговом центре Рио в Тобольске было найдено тело молодого человека. По информации СМИ, самоубийство тобольского подростка было связано именно из-за насилия со стороны полицейских.
Наш собеседник из числа бывших заключенных Иван Л. рассказал, что в СИЗО-1 с ним в камере сидел молодой парень, проходивший по делу об убийстве. Молодого человека под пытками заставили взять на себя еще несколько убийств, «в нагрузку». Которые, как выяснилось позже, совершили члены «банды ФСБ».
Если информацией о избиении задержанных полицейскими мало кого можно удивить, то аналогичные действия со стороны ФСБ привлекают больше внимания. По мнению правозащитников, это связано с закрытостью силового ведомства и безнаказанностью его сотрудников.
По данным судебных картотеки судебных дел, первым сотрудником ФСБ, получившим срок за пытки задержанного стал оперуполномоченный УФСБ по Ленобласти Илья Кирсанов. Во время обыска он засунул задержанному в задний проход дуло карабина, что послужило причиной разрыва внутренних органов у последнего. 13 сентября 2019 года за превышение должностных полномочий суд приговорил Кирсанова к 4 годам колонии.
Родственники задержанного Фарруха Махкамова, попав в его квартиру, обнаружили следы крови в ванной, а также окровавленные салфетки и медицинские перчатки. По словам супруги Макхамова, адвокат рассказал, что на теле Фарруха видны раны, следы побоев и ожоги.
Женщина рассказала, что ее мужа и остальных задержанных избивали и били током. В отношении некоторых из задержанных применялись особо изощренные пытки: в задний проход вставляли некий предмет, после чего в прямую кишку жертв закачивалась некая жидкость.
По рассказам правозащитников и заключенных, чаще всего избивают во время ареста и допросов. Реже — при транспортировке и в ИВС.
Наиболее распространенные виды пыток: избиение, похищение (сотрудники похищают человека, пытают и, лишь, через несколько дней оформляют задержание), подвешивание, удушение (зачастую при помощи пакета или противогаза), ласточка (связывание рук и ног за спиной жертвы) и удары током (динамо-машина, электрошокер).
Чтобы разобраться в этом вопросе мы связались с адвокатом, бывшим заключенным и сотрудником полиции. Мы спросили у них почему силовики пытают и как избавиться от этого. Имена изменены по просьбе собеседников.
Адвокат Алексей Н. считает, что пытки происходят по трем причинам: «палочной» системе, неумении и нежелании силовиков доказывать вину задержанных (большинство пыток сводится к «выбиванию» признаний и показаний) и безнаказанности палачей. «Сама по себе формулировка „превышение должностных полномочий“ — это издевательство», — уверен Алексей. Исправить ситуацию по мнению защитника можно только придавая каждому эпизоду огласку и полностью изменив систему МВД. Столкнувшихся с пытками адвокат призывает не бояться и не молчать, а незамедлительно обращаться в СМИ и правозащитные организации.
Сотрудник полиции Игорь В. Убежден, что просто так люди в полицию не попадают. Говорит, что сам не пытал, но о пытках знает. Проблему видит в системе, в возможность изменить ее не верит.
«Вы, журналисты, все приукрашиваете, как всегда. Это не пытки, а форма ведения допроса. Вот что бы ты делал, если бы знал наверняка, что перед тобой жулик, а закрыть ты его не можешь, доказательств на срок не хватит? Это только в кино все красиво, в жизни все не так», — подытожил Игорь.
Бывший заключенный Иван Л. пытки вспоминает неохотно, говорит, что бьют все: в отделе, при допросах, в СИЗО и колонии. По мнению Ивана проблема кроется в самой системе: о пытках знают все, но друг друга покрывают.
«Начальство всегда будет покрывать сотрудников, иначе у них просто раскрываемость рухнет. А так они все „висяки“ скидывают на арестантов и довольны», — делится Иван.
Как избавиться от пороков системы мужчина не знает. Но считает, что необходимо изменить систему контроля. На вопрос о ОНК (общественная наблюдательная комиссия — прим.ред) смеется. Говорит, что все обо всем прекрасно знают.
Доводы о причинах пыток косвенно подтверждает супруга обвиняемого в терроризме Фарруха Макхамова. Женщина считает, что ее мужа и остальных задержанных пытали для того, чтобы они дали показания и оговорили друг друга.
«Если бы действительно были террористами, то во время обысков нашли бы доказательства: бомбы, оружие и другое. И не было бы пыток. Нет доказательств — пытки», — рассказала женщина и добавила, что адвокат отговаривает ее от огласки, якобы это может негативно сказаться на деле ее мужа.
Она уверена, что замначальника РУФСБ Сухарев осведомлен о пытках, так как он является следователем по уголовному делу ее мужа. В то, что ее супруг террорист не верит.
К огласке ее подтолкнул страх за жизнь мужа. Поэтому она обратилась в правозащитные организации «ОВД-инфо», «Мемориал», «Родительская солидарность». По словам адвоката, сейчас Фаррух находится в СИЗО, его больше не пытают.
Мы отправили редакционный запрос о пытках в отношении подозреваемых причастных к террористической организации. На момент публикации ответ получен не был.
Редакция «Нашего города» не оправдывает терроризм. Мы выступаем за то, чтобы законы соблюдали все, особенно силовики.
* Запрещена на территории РФ