Пытки подозреваемых в терроризме. Может ли это быть оправдано?

«Вы, журналисты, все приукрашиваете, как всегда. Это не пытки, а форма ведения допроса. Вот что бы ты делал, если бы знал наверняка, что перед тобой жулик, а закрыть ты его не можешь, доказательств на срок не хватит? Это только в кино все красиво, в жизни все не так», — подытожил Игорь.