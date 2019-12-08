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Конек-горбунок станет персональным почтальоном жителей Тобольска

8 декабря 2019, 10:49
Фото: ялюблютобольск.рф
Конек-горбунок станет персональным почтальоном жителей Тобольска
В Тобольске с 13 по 25 декабря пройдет акция «Сказочная почта». Информация об этом опубликована на сайте ялюблютобольск.рф.

Перед новым годом горожанам будет предложено заполнить и отправить открытку с видами зимнего Тобольска родственникам и друзьям из других городов.

«Централизованная рассылка будет осуществляться ежедневно», — говорится в сообщении.

В роли сказочных почтальонов выступят персонажи сказки «Конек-горбунок» — Жар-птица, Иван-царевич, Царь-девица и сам конек.

Тобольск погрузится в Новогоднюю ночь в сказку «Конек-Горбунок»
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Открытки будут раздавать на улицах и в общественных местах города. График работы сказочной почты можно отследить в соцсети ВКонтакте в группе «Новый год в сказочном городе».

#Новости#Тюменская область#Сказки#Новый год#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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