Конек-горбунок станет персональным почтальоном жителей Тобольска

Перед новым годом горожанам будет предложено заполнить и отправить открытку с видами зимнего Тобольска родственникам и друзьям из других городов.
«Централизованная рассылка будет осуществляться ежедневно», — говорится в сообщении.
В роли сказочных почтальонов выступят персонажи сказки «Конек-горбунок» — Жар-птица, Иван-царевич, Царь-девица и сам конек.
Открытки будут раздавать на улицах и в общественных местах города. График работы сказочной почты можно отследить в соцсети ВКонтакте в группе «Новый год в сказочном городе».