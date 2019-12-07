В Тобольске определят единый стиль рекламного оформления местных зданий

В обсуждаемом списке находятся гаражи по улице Ремезова, торгово-офисное здание в 6 микрорайоне на участке 29в и «дом дерева» по адресу ул.Ремезова, 140.
«При выборе цвета нужно придерживаться единой гаммы. Зачастую на фасаде можно увидеть не эстетичную и не гармоничную палитру цветов», — отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.
Недавно в Тобольске обсуждалась концепция оформления адресных аншлагов для остановочных пунктов города. Сейчас эскизы одобрены и утверждены. К концу 2019 года остановочные комплексы с новым дизайном появятся в 18 местах.