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В Тобольске определят единый стиль рекламного оформления местных зданий

7 декабря 2019, 13:33
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске определят единый стиль рекламного оформления местных зданий
В Тобольске пытаются определить идеальный способ размещения рекламных конструкций на фасадах городских зданий, сообщает Типичный Тобольск.

В обсуждаемом списке находятся гаражи по улице Ремезова, торгово-офисное здание в 6 микрорайоне на участке 29в и «дом дерева» по адресу ул.Ремезова, 140.

«При выборе цвета нужно придерживаться единой гаммы. Зачастую на фасаде можно увидеть не эстетичную и не гармоничную палитру цветов», — отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.

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Недавно в Тобольске обсуждалась концепция оформления адресных аншлагов для остановочных пунктов города. Сейчас эскизы одобрены и утверждены. К концу 2019 года остановочные комплексы с новым дизайном появятся в 18 местах.

#Новости#Фасады зданий#Реклама#Инфраструктура#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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