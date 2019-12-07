В Тобольске ищут 59-летнюю женщину, пропавшую 10 дней назад

Зубарева Людмила Анатольевна проживала в микрорайоне Сумкино города Тобольска. Ушла из дома и не вернулась 27 ноября 2019 года. Была одета в черный пуховик с капюшоном, белую вязаную шапку и черные сапоги.
«Из особых примет — прямые седые волосы до плеч», — сообщается в официальном паблике поискового отряда «Белая сова — Тюмень».
Всех, кто знает о местоположении женщины, просят позвонить по телефонам:
— Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский» 25-23-70, 39-97-44. Код города — 3456
— УУР УМВД России по Тюменской области 793-023, 793 525. Код города — 3452.
— Волонтеры ПО «Белая Сова 8-932-32-39-911
— Полиция 02/112.