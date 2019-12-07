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В Тобольске ищут 59-летнюю женщину, пропавшую 10 дней назад

7 декабря 2019, 06:36
Фото: Белая Сова - Тюмень
В Тобольске ищут 59-летнюю женщину, пропавшую 10 дней назад
В Тобольске ищут женщину, пропавшую 10 дней назад, сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень».

Зубарева Людмила Анатольевна проживала в микрорайоне Сумкино города Тобольска. Ушла из дома и не вернулась 27 ноября 2019 года. Была одета в черный пуховик с капюшоном, белую вязаную шапку и черные сапоги.

«Из особых примет — прямые седые волосы до плеч», — сообщается в официальном паблике поискового отряда «Белая сова — Тюмень».

Всех, кто знает о местоположении женщины, просят позвонить по телефонам:

— Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский» 25-23-70, 39-97-44. Код города — 3456

— УУР УМВД России по Тюменской области 793-023, 793 525. Код города — 3452.

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— Волонтеры ПО «Белая Сова 8-932-32-39-911

— Полиция 02/112.

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