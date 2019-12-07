Тюменскую бизнес-леди обвиняют в присвоении денег дольщиков

Эта компания была застройщиком элитного коттеджного поселка House club. Фирмой владела Лариса Черникова. Сама бизнес-леди отрицает факт возбуждения уголовного дела. Однако арбитражный управляющий компании "СтройТрест" Павел Сидор сообщил, что разбирательство связано с действиями Черниковой по выводу средств из "СтройТреста" до начала процедуры банкротства.
«Она переоформила на себя автомобиль Toyota Highlander, а также выписала премию себе и подчиненным в размере 1,7 млн рублей. Из компании были выведены все активы, в том числе и квартиры. 60 квартир в ЖК Черниковой было оформлено на аффилированную с ней структуру "Стройтрест72". Компания якобы рассчиталась векселями, оплата по которым должна была пройти до 2025 года», — пояснил Сидор.
«Сидор говорит неправду. Квартиры я переоформила, чтобы под их залог взять кредит в Стройлесбанке. А потом арестовали земельный участок, сделать с ним что-то было уже невозможно», — сказала Черникова.
Наш город писал ранее о том, что заявление о банкротстве застройщика подал ПАО «Сбербанк».
«В основании иска о банкротстве лежит договор поручительства по кредиту „Инвест-силикат-стройсервиса“, основным заемщиком выступал Владимир Черепанов. Он взял деньги под оборот и на строительство проекта Sunrise. Поселок введен в эксплуатацию и оформлен, по какой причине они не продают и не гасят — для меня загадка», — рассказывала в марте Нашему городу Лариса Черникова, на тот момент генеральный директор и владелец ООО «СтройТрест».