Тюменскую бизнес-леди обвиняют в присвоении денег дольщиков

«Она переоформила на себя автомобиль Toyota Highlander, а также выписала премию себе и подчиненным в размере 1,7 млн рублей. Из компании были выведены все активы, в том числе и квартиры. 60 квартир в ЖК Черниковой было оформлено на аффилированную с ней структуру "Стройтрест72". Компания якобы рассчиталась векселями, оплата по которым должна была пройти до 2025 года», — пояснил Сидор.