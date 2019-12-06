ЮТэйр оштрафовали за задержку рейса Казань-Уфа-Тюмень.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2019 года авиакомпания в связи с технической неисправностью лайнера на 5 часов задержала вылет по маршруту «Казань-Уфа-Тюмень». Резервное воздушное судно предоставлено не было.
«В связи с выявленными нарушениями Сургутской транспортной прокуратурой в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией», - сообщается на официальном сайте ведомства.
Авиакомпания привлечена к административной ответственности, ей выписан штраф - 50 тыс. рублей.