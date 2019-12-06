nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЮТэйр оштрафовали за задержку рейса Казань-Уфа-Тюмень

6 декабря 2019, 10:02
Фото: pixabay.com
ЮТэйр оштрафовали за задержку рейса Казань-Уфа-Тюмень.
Авиакомпания ЮТэйр придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за задержку рейса на пять часов, сообщает уральская транспортная прокуратура.
Сюжет
Тюмень

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в июле 2019 года авиакомпания в связи с технической неисправностью лайнера на 5 часов задержала вылет по маршруту «Казань-Уфа-Тюмень». Резервное воздушное судно предоставлено не было.

Российский банк планирует обанкротить дочернее предприятие ЮТэйр
Узнать подробнее

«В связи с выявленными нарушениями Сургутской транспортной прокуратурой в отношении ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности, ей выписан штраф - 50 тыс. рублей.

#Новости#Общество#ЮТэйр#Авиакомпании#Тюмень#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25