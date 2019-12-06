В Тюмени многочисленные пробки из-за пяти аварий в центре города

В центре города столкнулись сразу пять машин. Несколько аварий зарегистрированы в западной части города. Дорожная ситуация осложняется из-за прошедшего снегопада и усиления ветра. По словам жителей города, дорожная техника работает около административных зданий областной столицы.
«Улица 50 лет Октября стоит намертво», - отметил подписчик тюменского паблика.
С начала года в Тюмени уже четыре раза регистрировались пробки в 9 баллов. Сразу десять аварий было зафиксировано в Тюмени 8 ноября. Горожане неоднократно жаловались в администрацию города из-за сложной дорожной ситуации.