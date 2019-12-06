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В Тюмени многочисленные пробки из-за пяти аварий в центре города

6 декабря 2019, 13:28
Фото: 1Mi
В Тюмени многочисленные пробки из-за пяти аварий в центре города
В Тюмени 6 декабря с 17:30 отмечаются девятибалльные пробки. В городе зарегистрировано шесть аварий и восемь ограничений в движении, сообщают сервисы Яндекса.
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Тюмень

В центре города столкнулись сразу пять машин. Несколько аварий зарегистрированы в западной части города. Дорожная ситуация осложняется из-за прошедшего снегопада и усиления ветра. По словам жителей города, дорожная техника работает около административных зданий областной столицы.

«Улица 50 лет Октября стоит намертво», - отметил подписчик тюменского паблика.

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С начала года в Тюмени уже четыре раза регистрировались пробки в 9 баллов. Сразу десять аварий было зафиксировано в Тюмени 8 ноября. Горожане неоднократно жаловались в администрацию города из-за сложной дорожной ситуации.

#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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