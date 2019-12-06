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В Тобольске неизвестные «заминировали» многоэтажку

6 декабря 2019, 03:18
Фото: «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте»
В Тобольске неизвестные «заминировали» многоэтажку
Вчера вечером, 5 декабря, поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе в доме №66 в десятом микрорайоне Тобольска, сообщается в городских пабликах.

По словам очевидцев, в районе 22 часов их покой нарушили сотрудники полиции, которые начали эвакуацию жильцов дома. На место также выезжали сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и кинологи.

«Нам сказали, что идет эвакуация дома, так как поступило сообщаение о минировании», - пояснили жильцы многоэтажки в местных группах.

В УМВД РФ по Тюменской области подтвердили эту информацию и заявили, что из здания на улицу вывели 130 человек, 25 из которых дети. Поводом для этого стало сообщение об опасном предмете.

По итогам проверки многоэтажки опасных предметов не обнаружено. Жильцам разрешили вернуться домой, а правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Личность заявителя устанавливается.

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#Новости#Тюменская область#Ложная тревога#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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