Губернатор Орловской области отрицает возможный ввоз московского мусора

Как выяснил в ходе интервью с губернатором портал news.ru, вбросы о московском мусоре губернатор считает способом насолить лично ему. Он напомнил, что область одна и немногих в стране смогла избежать раздувания тарифов. Регион маленький и взять на себя мусор еще и соседей просто невозможно.
«Наша задача — сохранить имеющиеся возможности и совершить цивилизованный переход к раздельному сбору», — сказал Клычков.
Однако он признал, что остается нерешенной проблема с собственным полигоном. Предстоит его рекультивация и создание новых площадок за пределами населенных пунктов. Сейчас свалки закрыты, регион копит деньги, чтобы устранить несанкционированные места складирования мусора.