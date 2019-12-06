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Губернатор Орловской области отрицает возможный ввоз московского мусора

6 декабря 2019, 09:58
Фото: pexels.com
Несоответствующей действительности назвал орловский губернатор Андрей Клычков слухи о планах региона завозить мусор из Москвы.

Как выяснил в ходе интервью с губернатором портал news.ru, вбросы о московском мусоре губернатор считает способом насолить лично ему. Он напомнил, что область одна и немногих в стране смогла избежать раздувания тарифов. Регион маленький и взять на себя мусор еще и соседей просто невозможно.

«Наша задача — сохранить имеющиеся возможности и совершить цивилизованный переход к раздельному сбору», — сказал Клычков.

Однако он признал, что остается нерешенной проблема с собственным полигоном. Предстоит его рекультивация и создание новых площадок за пределами населенных пунктов. Сейчас свалки закрыты, регион копит деньги, чтобы устранить несанкционированные места складирования мусора.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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