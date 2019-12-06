Губернатор Орловской области отрицает возможный ввоз московского мусора

Как выяснил в ходе интервью с губернатором портал news.ru, вбросы о московском мусоре губернатор считает способом насолить лично ему. Он напомнил, что область одна и немногих в стране смогла избежать раздувания тарифов. Регион маленький и взять на себя мусор еще и соседей просто невозможно.